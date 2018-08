Selgusid Liepajas liivadüünide tragöödia üksikasjad

Praegu meenutab ligi nädal aega tagasi toimunud õnnetust põlevad küünlad ja valge rist, millel on kiri Daniukas, kirjutab TVnet. Nii hüüdsid väikest leedu poissi Danielist tema vanemad.

Õnnetuspaik on üsna järsu kaldaga, mere ja panga vahel on vaid kitsuke rannariba. Hukunud poiss oli rannas koos oma ema, nõbu, teiste laste ja täiskasvanutega, rääkis Kurzeme politsei jaoskonna esindaja Signe Šteinberg. Õnnetuse ajal mängis poiss üksi, sest teised lapsed olid läinud ujuma ning ka täiskasvanute tähelepanu oli nendel. Võimalik, et ema alguses isegi ei märganud varingut. Kui laps välja kaevati, siis oli ta juba ilma elumärkideta.