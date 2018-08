Austraalia võttis kodakondsuse viielt äärmuslaselt

«Ma võin kinnitada, et veel viis isikut ei ole sidemete tõttu ISISega enam Austraalia kodanikud,» ütles siseminister Peter Dutton. «Oma olemuselt eeldab kodakondsus lojaalsust riigile .... need viis topletkodakondset on tegutsenud vastu Austraalia huvidele, sidudes end terrorismiga ja sisuliselt valinud Austraalia kogukonnast lahkumise.»