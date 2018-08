Supo: Soomeski esineb põgenike järele luuravaid «turiste»

Rootsis on varem kohtusse jõudnud sarnased juhtumid, kus luurati Hiina, Iraani ja Rwanda põgenike järele. Saksamaal mõisteti 2011. aastal süüdi hiinlane, kes kogus salaja andmeid uiguuridest põgenike aadresside, peresidemete ja tegevuse kohta.

«Meilegi Soomes saabuvad regulaarselt teated taolistest juhtumitest,» ütles Helsingin Sanomatele Supo direktor Antti Pelttari. «Kahjuks näib, et tegu on nähtusega, mis ei ole kuskile kadumas.»

Helsingin Sanomat uuris Soome Uiguuride ja Falun Gongi kogukondade esindajatelt, ega neil kunagi tunnet pole tekkinud, et keegi nende järele luurab. Mõlemad kogukonnad on Hiinas laialdase tagakiusamise ohvrid. Kellelgi neist polnud aga kindlaid tõendeid, et nende järele luuratakse, kuid paljud kahtlustavad ja kardavad seda.