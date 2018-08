Walesi külas mõrvati vangist vabanenud lapsetapja

Naabrite sõnul saabus Gaut külasse kuue nädala eest ja tunnistas, et oli 33 aastat vangis veetnud. Oma kuriteost ta ei rääkinud. «Esmalt väitis ta, et oli vangis kuriteo eest, mida ta ei sooritanud,» meenutas üks naabritest. «Siis väitis ta, et tulistas kunagi kedagi aga teadsime, et see polnud tõsi.»