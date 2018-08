Video: USA vanemad lasid 10-kuusel lapsel surra, sest üksnes tugevaimad peavad ellu jääma

Kuigi lapse surma põhjused on veel ebaselged, võisid vanemate religioossed uskumused olla selle põhjuseks.

Internetti üles laetud postitustes ja videotes kutsus Welch üles lõpetama vaktsineerimist, «halva meditsiini» toetamist ja sarjas arste, keda ta nimetas meditsiinikultuse preestriteks.

«Mulle ei tundunud tark mõte, et me päästame inimesi, kes ei olnud tugevad. Kui evolutsioon usub tugevamate ellujäämisesse, siis miks me vaktsineerime kõiki? Kas me ei peaks lihtsalt laskma nõrkadel surra ja tugevatel ellu jääda?», ütles Welch.

Vanemad ütlesid politseile, et nad olid juba vähemalt kuu aega teadnud, et nende laps näib alakaaluline. Fusari tunnistas, et nad ei otsinud abi, sest kartsid, et lastekaitse võtab neilt kasvatusõiguse ära. Kohtule esitatud dokumentide järgi viitasid nad lapsele abi andmata jätmiste põhjustena ka «usaldamatus meditsiiniteenuste vastu ja religioossed põhjused».

Neljapäeval kutsus Welch välja esmaabi ja politsei ning andis teada, et laps ei hinga. Politsei sõnul olid lapse silmad ja põsed vajunud tema peakolu sisse, laps ei hinganud ja ta oli puudutamisel külm. Mary kuulutati kohapeal surnuks.

Last uurinud patoloog tunnistas surma mõrvaks ja vanematele esitati süüdistus. Süüdistuse esitamise ajal hakkas Fusari nutma ja Welchil langes suu lahti.

Varasemalt Facebooki üles laaditud videol ütleb Felch, et ta pole vastu meditsiinile või arstidele. «Ma olen vastu halvale meditsiinile ja arstidele, kes on, noh, kes ei ole tegelikult arstid - nad on meditsiinikultuse preestrid. Neil on sertifikaat mingist treeninglaagrist kusagil, mis ütleb, et nad said selle tulemuse testis, aga see ei tähenda, et nad teaksid midagi inimkehast ja sellisest värgist,» selgitab Welch.

Welchi uskumuse järgi peavad arstid toetama kreatsionismi, et nad oleksid võimelised patsiente ravima.