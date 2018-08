Saksamaa valmistub vabastama 9/11 sündmuste abilist

Föderaalprokurörid teatasid täna, et annavad loa Mounir el-Motassadeqi vabastamiseks mõned nädalad enne tema ametlikku vabastamistähtaega. Seda aga vaid tingimusel, et ta saadetakse välja Marokosse. See annaks Saksamaale võimaluse ta naasmise korral taas arreteerida.