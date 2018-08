Venemaa reageerib USA uutele sanktsioonidele vastumeetmetega

Tema sõnul on piirangud Ühendriikide järjekordne katse Venemaad demoniseerida ja ultimaatumite esitamine Venemaale on kasutu.

Pressiesindaja ütles, et Ühendriigid esitavad sanktsioonide tühistamise tingimusena teadlikult nõudmisi, mis on meile vastuvõetamatud. «Meid ähvardatakse sanktsioonisurve edasise eskaleerimisega ning USA on võtnud teadlikult suuna pingete edasisele suurendamisele kahepoolsetes suhetes, mis on nende jõupingutuste tõttu juba niigi peaaegu nulli viidud.»