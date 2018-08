Pence: USA-l on aeg luua kuuenda väeliigina kosmoseväed

«Saabunud on aeg kirjutada meie relvajõudude ajaloos järgmine suur peatükk, valmistuda järgmiseks lahingutandriks, kus Ameerika parimad ja vapramad kutsutakse heidutama ja kaitsma uut ohtude põlvkonda meie rahvale ja riigile,» lausus asepresident.

«Käes on aeg luua Ühendriikide kosmoseväed,» kuulutas ta.

Kaitseminister James Mattis ütles teisipäeval, et on «täielikult» nõus mõttega, et kaitseministeerium peaks looma uue, kosmosele keskenduva väejuhatusele, kuid ei avaldanud otsesõnu toetust Trumpi korraldusele luua uued kosmoseväed eraldiseisva väeliigina.