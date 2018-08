ÜRO peasekretär kutsus üles Saudi Araabia õhulöögi uurimisele

Guterres nõudis ühtlasi, et kõik vaenupooled täidaksid oma kohustusi järgides rahvusvahelisi humanitaarseadusi tsiviilohvrite vältimiseks.

Viimastel andmetel sai koolibussi tabanud õhurünnakus surma vähemalt 29 last. Rünnak leidis aset Saada provintsis Dahyani piirkonnas asuval turul. Saada on üks huthimässuliste peamisi tugipunkte.

"Meie meeskonna toetatud haigla Jeemenis on vastu võtnud 29 alla 15-aastase lapse surnukehad ja 48 vigastatut, kelle seas on 30 last," teatas Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) araabikeelses sõnumis suhtlusvõrgustikus Twitter.