Montenegro väljastas endise CIA agendi vahistamiskäsu

Venelasi ja veel 12 inimest, kellest enamik serblased, süüdistatakse Montenegros vandenõus, mille käigus kavatseti muu hulgas mõrvata tollane peaminister Milo Djukanovic ja haarata võim riigis. Nende seas on Demokraatliku Rinde liidrid Andrija Mandić ja Milan Knežević.

Kahtlusaluste seas on ka Vene kodanikud Eduard Šišmakov ja Vladimir Popov. Väidetavalt on tegemist Vene sõjaväeluure agentidega, kes tegutsesid Serbiast ja juhtsid seal 16. oktoobri riigipöördekatset. Mõlemad on tagasi Venemaal ja Montenegro kohtu käeulatusest väljas.