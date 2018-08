Pirita kloostri ülema esivanemad olid kristlased ammu enne eurooplaste enamust

28 miljoni kristlase kodumaal kiusatakse ristiusulisi taga

2011. aasta rahvaloenduse andmeil elab Indias umbes 28 miljonit kristlast. Tegu on järgijate arvu suuruselt kolmanda usundiga – aga kristlaste osa on sellegipoolest vaid 2,3 protsenti rahvastikust.

Tegu on tagakiusatud usundiga ning inimõiguste eest seisvad organisatsioonid, nagu näiteks Human Rights Watch tõdevad, et hindude vägivald kristlaste kallal on aasta-aastalt järjest hullemaks läinud.

Näiteks mullu jõulude ajal peeti Madhya Pradeshi osariigis 32 kristlast kinni selle eest, et nad laulsid jõululaule. Väidetavalt esitanud keegi traditsioonilist pühadekontserti kuulnud kodanik politseile kaebuse, et teda üritati niimoodi ristiusku pöörata. Kui preestrid läksid vahistatute saatuse kohta politseijaoskonda uurima, panid hindu paremäärmuslased põlema nende maja ette pargitud auto.

Hindu paremäärmuslased süüdistavad kristlasi selles, et nood üritavad vaeseid aidates neid oma usku pöörata. Nii nagu omal ajal Rooma riigis levima hakates tõmbas inimeste võrdsust kuulutav kristlus naisi ja orje, on paljud uued ristiusku tulevad indialased pärit hinduismi süsteemi madalamatest kastidest.

Eelmainitud Madhya Pradesh on üks viiest India osariigist, kus usuvahetuseks peab inimene saama valitsusametnikelt loa. Seadusevastase pöördumise eest võib karistada kuni aastase vangistusega.

Äärmuslikum osa hindudest, kes moodustavad India elanikkonnast umbes 80 protsenti, on rünnanud ja rüüstanud kloostreid ja kirikuid, tapnud preestreid, vägistanud nunnasid ja põletanud elusalt misjonäri. Sarnaselt kristlastega kannatavad hinduäärmuslaste terrori all ka moslemid.

Õde Vimala ütleb, et probleemi kujutab endast riigi hindurahvuslaste valitsus: «Nad on kristlaste vastu.» Ta lisab, et kõige rohkem kimbutab riik Ema Teresa õdesid. «Nad on nähtavalt kristlased. Nende õed ei ole nagu meie, kes me oleme kogu aeg kloostris – meil on kontemplatiivne ja aktiivne elu samas majas – nemad lähevad tänavale, hoolitsevad vaeste eest ja kõik näevad seda kohe. Seepärast on nemad ohvrid,» põhjendab ta.

«Tänu Jumalale Keralas ei ole veel probleem. Me pole kunagi olnud raske olla kristlane,» lisab ta oma koduosariigi kohta.

Suure kristlaste osakaaluga India piirkonnad andsid kevadistel valimistel ka hindurahvuslasest peaministri Narendra Modi partei poolt vähem hääli.