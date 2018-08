Video: Tai mungale määrati laristamise eest 114-aastane vangistus

Oma 114-aastasest karistusest peab Sukphol kandma vaid 20 aastat, sest Tai seadus sätestab, et see on sama kuriteo eest erinevad karistused saanu vangistuse maksimaalne pikkus. «Ta sooritas pettuse väites omavat maagilisi võimeid inimesi ahvatleda ja ostis mitmeid luksusautosid, mida peetakse rahapesuks,» ütles üks Tai ametnik.