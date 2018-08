Video: Venemaal Karjalas põles maha ajalooline kirik

Karjala kultuurimälestiste kaitse valitsusest öeldi Interfaxile, et praegu peetakse võimalikuks mitut tulekahju tekkimise tõhjust, sh turistide lohakat ümberkäimist tulega.

Kohaliku meedia teatel lõõmas kirik suure leegiga. Suhtlusvõrgustikesse üles pandud videotes on näha, et tuli on tungis läbi puitmälestise katuse.