Kriitika muutus nii kõrvulukustavaks, et esimest korda ametiaja jooksul pidi Trumpi tegema vigade paranduse, täpsustades, et ajas eituse ja jaatuse segamini, kui väitis, et usub oma riigi luureametitest enam president Vladimir Putinit, kes eitab, et Moskva 2016. aastal valimistesse sekkus. Lapsus linguae!