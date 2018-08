KOHALIK VAADE. Mille leiab paavst Euroopa G-punktist?

Võib tunduda veider, et Leedu, Euroopa viimane paganlik riik ja ainus katoliiklik kolmest Balti riigist, esitab paavstile ootamatu küsimuse. See ei puuduta usku, probleeme kirikuga või geiõigustega.

Kas paavst teab, kus on G-punkt? See võiks olla ennekuulmatu küsimus, mida keegi paavst Franciscusele esitada ei julgeks, ent see mõlgub kõigi mõttes pärast seda, kui Leedu valitsusametnikud selle avalikult rahvusvahelisse konteksti asetasid.