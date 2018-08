Tühistatud vaktsineerimiskohustus külvab Itaalias pahameelt

Teisipäeval võttis Itaalia senat vastu muudatusettepaneku, mille järgi vanemad ei pea enam lasteaiale tõendama, et nende lapsed on vaktsineeritud. Uuele korrale on vastu õpetajad, arstid ja teadlased, kes hoiatavad, et vaktsineerimata jätmine võib muuta lapse ohuallikaks endale ja teistele.