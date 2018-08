Türgi liir kukkus Trumpi sõnavõtu järel päevaga 16,6 protsenti

Ehkki liir on languses olnud juba pikemat aega on kukkumine viimasel nädalal kiirenenud. Põhjuseks on Türgi ja USA tüli vangistatud pastor Andrew Brunsoni pärast, mille tagajärel kehtestasid riigid üksteise tippametnikele sanktsioonid.

Financial Times kirjutas reedel et Euroopa Keskpank on asunud lähemalt uurima euroala pankade laenamistegevust Türgis, kahtlustades, et need võivad Türgi vääringu langusega kahju kannatada. Ehkki olukorda ei kirjeldatud veel kriitilisena, märgiti, et iseäranis tundlikud on olukorrale BBVA, UniCredit ja BNP Paribas.