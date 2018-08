Erdoğan: Türgi ja USA partnerlus on ohus

Kahe NATO riigi suhted on langenud madalseisu mitmel põhjusel, üheks neist on USA pastori Andrew Brunsoni vahistamine Türgis terrorismiga seotud süüdistuste alusel.

Erdoğan hoiatab New York Timesi artiklis Washingtoni, et kui suhted ei parane ja USA ei suuda unilateralismi ja lugupidamatuse trendi peatada, hakkab Türgi vaatama ringi uute sõprade ja liitlaste järele.

«Kui Ühendriigid ei hakka Türgi suveräänsust austama ega tõesta, et mõistavad meie riiki ähvardavaid ohte, on meie partnerlus hädaohus. Washington peab loobuma, enne kui hilja, ekslikust arvamusest, et meie suhted võivad olla asümmeetrilised ja leppima faktiga, et Türgil on alternatiive,» kirjutab president.