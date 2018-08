Vene võimud surgivad Babtšenko andmetes

Venemaa võimud uurivad ikka veel Akradi Babtšenko surma võltsimist 29. mail Kiievis. Ukraina võimud lavastasid ajakirjaniku tapmise, et saada kätte inimesi tema tegeliku atentaadi vandenõu taga.

Ukraina on süüdistanud Venemaad seotuses Babtšenko tapmise vandenõuga. Moskva on need süüdistused kategooriliselt tagasi lükanud.