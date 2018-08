Iraan noomib USA-d Türgi kiusamise pärast

USA presidendi Donald Trumpi juubeldamine NATO liitlasele Türgile tekitatud majandusraskuste üle on häbiväärne, kirjutas Zarif Twitteris.

«Oleme ennegi naabrite eest seisnud ja teeme seda nüüd taas.»

Ankaraga ameeriklasest pastori Andrew Brunsoni vahistamise pärast ja veel mitmel põhjusel tülitsev Trumpi teatas eile otsusest kahekordistada Türgi terasele ja alumiiniumile kehtestatud imporditolle.

Pinged Ühendriikidega on viinud Türgi liiri langusse. See saavutas eile ajaloolise madalseisu. Erdoğan kinnitas eile peetud kõnes türklastele, et neil ei tarvitse liiri languse pärast muret tunda, sest Türgi jääb majandussõjas peale.

Erdoğan on võtnud üha suurema kontrolli alla riigi keskpanga ja finantssüsteemi, mida nüüd juhib tema väimees. Analüütikute sõnul on investorid kaotamas lootust, et Türgi valitsusel on piisavalt teadmisi ja sõltumatust, et tulla toime riigi finantsprobleemidega.

Investoreid panevad muretsema Erdoğani vaated majandusele. Ta väidab vastupidiselt tavapärastele majandusteooriatele, et kõrgemad intressimäärad toovad kaasa kiirema inflatsiooni. Seetõttu on ta sundinud ka Türgi keskpanka intressimäärasid madalatena hoidma.

Valuutakursi langus on sel aastal tabanud ka Iraani, osalt Trumpi otsuse tõttu lahkuda 2015. aasta tuumaleppest ja taastada sanktsioonid.

Lisaks lükkas Iraani välisminister kategooriliselt tagasi võimaluse USA-ga kõnelusi pidada.

«Trumpi hiljutise (kõnelus)ettepaneku kohta tegime oma ametliku seisukoha teatavaks nii meie kui president. Ameeriklased ei ole ausad ja nende sõltuvus sanktsioonidest ei lase läbirääkimistel aset leida,» sõnas Zarif.