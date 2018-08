30 kilo kaotanud Sentsov ei ole Vene vanglaameti sõnul alakaalus

2015. aasta augustis mõistis Doni-äärses Rostovis asuv Vene Põhja-Kaukaasia sõjaväekohus Sentsovi süüdi terroriühenduse loomises Ukrainalt annekteeritud Krimmis ning määras talle 20 aastat vabaduskaotust range režiimiga vangilaagris. Teda hoitakse Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas asuvas koloonias.

42-aastane Sentsov, kes on toidust keeldunud alates 14. maist, on lubanud näljastreiki jätkata, kuni Venemaa vabastab kõik ukrainlastest poliitvangid, keda on Kiievi andmeil 64.

Sentsovi advokaat Dmitri Dinze ütles eile, et Sentsov on kaotanud kaalus 30 kilo ja on valmis surema.

«Loomulikult Oleg, nagu iga teinegi isik, ei soovi surra, kuid ta on valmis,» lausus Dinze uudisteportaalile Meduza.

Advokaadi sõnul ei ole Sentsov suitsidaalne ega vaimselt haige. «Oleg on muutunud Ukraina kamikazeks, kes on pannud mängu oma elu, et päästa teiste elusid, oma ideaalide, oma riigi nimel.»

Vanglaamet teatas aga kodulehel Sentsovi kohta: «Täna seisuga ei peeta teda alakaaluliseks ja tema tervisliku seisundi halvenemist ei ole täheldatud.»

Vanglaamet lisas, et rakendab kõik vajalikud meetmed Sentsovi tervise säilitamiseks ning ta saab toidulisandeid südame ja närvisüsteemi kaitseks.