Saudide paralleelreaalsus: Kanada on suurim naiste rõhuja

Montreal Gazette on teinud ülevaate levinud väidetest. Saudide väidete aluseks on tõdemus, et need, kes elavad klaasist majades, ei peaks viskama kive. See aga on pannud propagandistid ebamugavasse olukorda, kus nad peavad tõestama, et Kanada on paariariik, kus on levinud rõhumine, surm ja viletsus.

Kogu tüli sai Kanada ja Saudi Araabia vahel alguse, kui Kanada kutsus üles vabastama Saudi blogijat Raif Badawit. Badawi on üks tuntumaid dissidente, kes on vangistatud oma poliitiliste vaadete eest.

Saudi Araabias on üle 80 000 kodutu lapse, aga Kanadas pole inimestel peavarju.

Lokkav vangistamine

Seetõttu on lihtsaim viis näidata Kanada silmakirjalikkust, kui leidub tõendeid, et nad on Saudi kolleegidelt õppust võtnud. Nii väitis esmaspäeval Al Arabiya telekanal, et 75 protsenti Kanada kinnipeetutest sureb enne, kui nad kohtu ette jõudnud. Samuti heideti ette, et meelevaldselt on vangistatud Toronto ülikooli professor Jordan Peterson ja Ottawa ülikooli professor Denis Rancourt.

Mõlemad on silma paistnud Kanada valitsuse kritiseerimisega. Tegelikult on Peterson jõukas kirjanik, kelle avalikud esinemised on kogu Põhja-Ameerikas välja müüdud. Rancourt aga andis veel sellel nädalal Sputnikule intervjuu, kus ta sõnas, et Kanada kriitika on ebasiiras.

Kodutute maa

Teise probleemina tõi Saudi meedia välja Kanadas lokkava kodutuse. See on valitsusmeelsetes sotsiaalmeediakanalites varemgi esinenud väide, mille illustreerimiseks tavaliselt kasutatakse pilti Kanadas meelt avaldanud mehest, kellel on kaelas silt, mis nimetab Kanadat kodudute maaks.

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

:

There is no homeless in #SaudiArabia such as #Canada because our government knows how dealing with citizens very well 👌🏻

:@CanEmbSA

: pic.twitter.com/RucAWVRGVa — م. فـــارس الشابحي (@ENGFARIS11) 6 August 2018

Kuigi Kanadas on kodutuid, jääb nende hulk mitmekordselt alla Saudi Araabia enda arvudele. Kui Montrealis on umbes 3000 kodutut, siis 2007. aasta uurimus sai tulemuseks, et kogu Saudi Araabias on kuni 83 000 kodutut last. Sinna hulka ei ole arvestatud kõiki täiskasvanud, kellel kuumas kõrberiigis peavarju ei ole. Saudi Araabia on vangistanud ajakirjanikke, kes üritavad raporteerida riigi vaesematelt aladelt.

Naiste rängim rõhuja

Ammendanud vangistatud dissidentide ja kodutuse temaatika, pöörasid Saudi propagandistid pilgu naiste poole. Nimelt on nende loodud reaalsuses Kanadast saanud üks maailma kõige suurimaid naiste rõhujaid.

Sotsiaalmeedia kontod tsiteerivad arve Kanada naistevastase vägivalla statistikast, nimetades seda riigi häbiplekiks. Samal ajal jäetakse tähelepanuta asjaolu, et see statistika võtab arvesse kuritegusid, mis Saudi riigis seda tiitlit ei vääri.

Koduvägivald ja abielusisene vägistamine ei ole Saudi Araabias kriminaliseeritud. Vägistamisohvrid aga võivad saada süüdistuste abieluvälistes suhetes, mille karistuseks on piitsahoobid.