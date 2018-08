Rumeenias tulid kümned tuhanded inimesed tänavatele, pea pooltuhat sai viga

Rumeenia märulipolitsei pressiesindaja Marius Militaru teatas, et reede õhtul viidi haiglasse 70 inimest, nende seas 11 märulipolitseinikku, ning politsei taotleb süüdistuse esitamist kaheksale inimesele.

Kõlanud on ka süüdistused, et rahumeelsete protestijate hulka imbusid jalgpallihuligaanid, kes vägivalla põhjustasidki.

Vasakpoolse valitsusega sageli sõjajalal olnud paremtsentristlik president Klaus Iohannis mõistis teravalt hukka politsei brutaalse sekkumise, mis oli ebaproportsionaalne meeleavaldajate enamuse hoiaku suhtes, kuid lisas, et vastuvõetamatu on igasugune vägivald. Oma Facebooki postituses ärgitas Iohannis siseministrit selgitama, miks üritusega nii halvasti toime tuldi.

Politsei lükkas tagasi paremtsentristliku opositsiooni kriitika liigses jõukasutuses, õigustades seda sellega, et korrakaitsjate vastu kümnete protestijate poolsele vägivallale oli proportsionaalne ja järk-järguline.

Teine politsei pressiesindaja Georgian Enache ütles, et legitiimne riiklik vägivald oli õigustatud, sest protestijaid oli eelnevalt korduvalt manitsetud väljakult lahkuma.

«Me mõistame jõuliselt hukka vägivaldsed kokkupõrked Bukarestis, kus sai vigastada arvukalt meeleavaldajaid ja ajakirjanikke. Me ootame põhjalikke selgitusi,» kirjutas Kurz Twitteris. «Väljendusvabadus ja sellega seotud pressivabadus on EL-i põhivabadused, mida me selgelt tunnistame ja mida tuleb tingimusteta kaitsta.»