USA-s mälestatakse aasta möödumist vägivallast Charlottesville'is

«On tore, et nad on siin meid kaitsmas,» ütles 66-aastane poodnik Lara Mitchell. «Tekitab hea tunde, et nad on siin meie poe ees. Eelmine aasta oli täiesti teine lugu. Eelmisel aastal oli siin sõjatanner, kui võrrelda tollast aega praegusega.»