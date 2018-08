Iraani sanktsioonid on jätnud elu Prantsuse lehmadele

Tegu on karjaga, kes pidid mõne kuu pärast võtma jalge alla tee Teherani tapamajadesse. See on osa eksportprojektist kohalike farmerite ja Iraani kompanii vahel. Kuna pangad ei julge aga enam Iraanist tulevat raha vahendada, kartes USA vastumeetmeid, on see plaan ootele pandud.

Kuigi farmerite täbar olukord ei oma suurt mõju Prantsusmaa ekspordile, mis on suurim Euroopas, illustreerib see Iraani sanktsioonide kaugeleulatuvat mõju.

Pärst tuumaleppe sõlmimist Iraani ja lääneriikide vahel muutus see suure kasvupotentsiaaliga kohaks Euroopa ettevõtetele. Kogukaubandus Euroopa ja Iraani vahel ulatus kümne miljardi euroni, Prantsusmaa eksport moodustas sellest 1,5 miljardit.

Viimased USA meetmed keelavad kulla, metallide ja autode kaubanduse. Need ei puuduta veel otseselt elusloomi, kuid hirm, et USA võib kohaldada sanktsioone Iraaniga äritsevatele pankadele, on viinud madalseisu finantsinstitutsioonide huvi soosida kaubavahetust.

Samuti on USA kuulutanud välja, et kavatseb takistada Iraani ligipääsu USA dollaritele. Kuna tegu on maailmas enim kasutatud valuutaga väliskaubanduses, mõjutab see oluliselt Iraani ja võimekust tooteid riigist sisse ja välja viia.

«Lehmaturg on sümboolne,» ütles Prantsuse senaator Nathalie Goulet, kes on algusest peale projekti toetanud. «Pikas perspektiivis võib see tähendada Normandia ja laiemalt Prantsusmaa turuosa kaotust, kui iraanlased saavad oma pakkumise mujalt.»

Plaani järgi pidid Prantsuse farmerid saatma Iraani kuni 20 000 lehma iga aasta. Samuti loodeti, et esimesed eksporditehingud annavad teed tulusamatele, nagu lehmatoidu ja töödeldud liha väljavedu.

Euroopa riigid on püüdnud saada USAlt lubadust, et nad ei hakka kahjustama ettevõtteid, mille tegevus ei jää sanktsioonide alla. Sellest hoolimata on mitmed firmad lõpetanud oma tegevuse Iraanis, sest kardavad kaotada palju tulusamat turgu USAs.