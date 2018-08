Venezuela tahab kaasata FBI-d tapmiskatse uurimisse

Seda siis aga tingimusel, et FBI uuriks tapmiskatse juhtlõngu Floridas.

Maduro sõnul tegutsevad USA-s Florida osariigis terrorirakud, mida juhib Osman Delgado Tabosky, keda president peab atentaadi organiseerijaks. Tabosky kohta ei ole muud teada, kui see, et Venezuela võimud süüdistavad teha Maduro tapmiskatse kavandamises. Samuti peaks ta elama Miamis.

USA asjur Caracases James Story on väljendanud tapmiskatse pärast muret, sõnas Venezuela välisminister Jorge Arreaza kolmapäeval.

Venezuela sõnul on nad seoses rünnakuga pidanud kinni kümme kahtlusalust. Samuti süüdistatakse tapmiskatsele kaasaaitamises opositsioonipoliitikuid ning Colombias ja USA-s elavaid isikuid. Maduro on korduvalt süüdistanud, et vandenõu taga seisab Colombia endine president Juan Manuel Santos.