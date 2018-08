USA valmistub Charlottesville'i sündmuste kordumiseks

Tänase marsi on organiseerinud Unite the Right võrgustik. See on sama organisatsioon, mis korraldas eelmisel aastal Virginias surmavalt lõppenud meeleavaldused.

Ka sellel aastal oodatakse tänavatele nende vastu seisma anti-fašistlikke vastuprotestijaid.

«Ma ei tea, mis juhtub, aga see ilmselt ei ole hea,» säutsus Richard Spencer, keda peetakse uusparempoolse alt-right liikumise juhiks. Ta lisas juurde, et tema hoiab protestidelt eemale.

USA võimud on öelnud, et demonstratsioonidele ei lubata ühtegi tulirelva. See kehtib ka juhul, kui nende omanikel on relvaluba.

Protesti organisaatorid on kutsunud üles meeleavaldajaid võtma kaasa USA või Konföderatsiooni lippe. Samuti on nad hoiatanud osalejaid, et nad ei vastaks vihaselt või agressiivselt vastuprotestidele.

«Kindlasti tuleb kohale provokaatoreid, kes proovivad teilt reaktsiooni välja meelitada kaamerate nina alla toppimise või karjumisega,» ütles Unite the Right veebileht.

Vasakpoolne organisatsioon Answer Coalition on planeerinud tänaseks massiaktsiooni, et seista vastu valgetele natsionalistidele.

Eelmisel aastal muutus samasugune protest Charlottesville'is vägivaldseks, kui linnas puhkesid kaklused protestijate ja nende vastaste vahel. Võimud ajasid rahva laiali, kuid hiljem sõitis rahumeelsete vastuprotestijate sekka auto. Seda juhtinud paremäärmuslane sõitis otsa 32-aastasele Heather Heyerile, kes suri.