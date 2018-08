NASA saatis kosmoseaparaadi Päikest uurima

Kosmoseaparaat pidi õhku tõusma juba eile, kuid siis lükati selle lend edasi, et inseneridel oleks võimalik uurida viimasel hetkel välja tulnud ohusignaale.

Tegu on kalli ja olulise missiooniga, seetõttu ei soovitud selle edu ohtu panna. Missiooni maksumuseks hinnatakse 1,5 miljardit dollarit ja teadlased loodavad, et selle käigus kogutavad andmed toovad kaasa radikaalsed muutused meie teadmistes Päikesesüsteemi keskmeks oleva tähe ja ka kosmoseilma kohta.