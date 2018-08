Bannon sekkus Briti burka-debatti

Bannoni sõnul oli Johnsoni sõnumiks, et loore pole vaja keelustada. Ta lisas, et populistide hääletajad peaksid eristama signaali mürast.

Johnson lahkus Suurbritannia konservatiivsest valitsusest möödunud kuul seoses vaidlusega riigi lahkumise üle Euroopa Liidust. Teda on kritiseerinud moslemirühmitused ja poliitikud, teiste seas peaminister Theresa May, kes on kutsunud Johnsonit üles vabandama.

Johnsoni esindajad on öelnud, et vabandada ta ei kavatse.

Johnson kirjutas antud teemast seoses Taanis hiljuti vastu võetud seadusega, mis keelustas burka ja nikaabi kandmise avalikus kohas ning esimesest trahvist, mis selle seaduse rikkumise tõttu määrati. Johnson andis teada, et ei ole Taanis kehtestatud seaduse poolt, sest see võib kaasa tuua süveneva radikalismi.

Siiski tõdes ta, et peab peakatteid rõhuvaks ja avaldas lootust, et nende kandmine lõpetatakse ilma riigi sekkumiseta.

«Ma ütleksin, et on täiesti jabur, et inimesed otsustavad käia ringi nähes välja nagu kirjakastid,» sõnas Johnson ja tõdes, et tema meelest on veider ja kiuslik eeldada, et naised peaksid oma nägu katma.