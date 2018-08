Iisraelis protesteeriti juudi rahvusriigi seaduse vastu

Seadus läbis parlamendi juulis ning mitu selle punkti panevad riigi vähemused muretsema. Eriti põhjusel, et tekst on nüüd osa Iisraeli niinimetatud alusseadustest ehk de facto põhiseadusest.

Seaduses ei mainita võrdsust ega demokraatiat, mis viitab, et Iisraeli juudiiseloom on neist tähtsam. Iisraeli parempoolsed usuparteid ja rahvuslased on sellel seisukohal olnud pikalt.

Seaduse üks osa nimetab Iisraeli juutide kodumaaks ja ütleb, et juutidel on ainulaadne õigus sealsele enesemääramisõigusele. Mujal ütleb tekst, et juudikogukonnad on riiklik huvi ning heebrea keel on ainus ametlik keel. Sellega vähendati araabia keele rolli ning sellele anti vaid eristaatus.