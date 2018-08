Kohus: Nebraska võib hukkamiseks kasutada esmakordselt fentanüüli

Tegu on esimese surmanuhtlusega USAs, mida tahetakse läbi viia fentanüüli kasutamisega. Ravimiettevõte on otsuse edasi kaevanud, nii et veel pole teada, kas võimudel õnnestub oma plaan ellu viia.

Nebraska soovib hukata 60-aastase Carey Dean Moore'i, kes mõisteti surma 1980. aastal kahe Omaha taksojuhi tapmise eest.

Ameerika Ühendriikide osariikidel on viimastel aastatel aina keerulisem omandada drooge, mida anda vangidele surmava süstina sisse anda. Selle põhjuseks on ravimifirmade vastuseis surmanuhtluse praktikale.

Nebraska ei ole ühtegi vangi hukanud viimase 21 aasta jooksul. Üleriigiliselt on samal ajal languses olnud nii surmanuhtluste elluviimised kui ka nende välja mõistmised kohtuotsustena.

2015. aastal keelustasid vangide hukkamise Nebraska seadusandjad. See keeld sai jõus olla ainult aasta, kuni 2016. aastal toodi surmanuhtlus tagasi osariigi rahvahääletusel.

Moore'i hukkamine peaks toimuma teisipäeval Nebraska pealinnas Lincolnis. Moore kommenteeris tähtaja lähenemist, et tal pole plaani peatada oma hukkamist ja ta pole palunud seda ka teistel teha. Samas naeruvääristas ta võime, kes pole suutnud aastakümnete jooksul teda tappa. Mehe sõnul on nad kas laisad või oma töös ebakompetentsed või mõlemat.

Carey Dean Moore on trellide taga olnud üle poole oma elust. FOTO: / AP

Nebraska kaevati kohtusse, kui ravimiettevõte Fresenius Kabi süüdistas neid ebakohaselt ja potentsiaalselt illegaalselt fentanüüli omastamises. Ettevõte on võtnud positsiooni, mille järgi nad ei müü enda ravimeid vanglatele. Samuti ei luba nad sellist müüki teha kolmandatel firmadel, kes nende tooteid ostavad.

Nebraska võimud kommenteerisid kohtuasja lühidalt, et kõik Nebraska surmavad droogid on ostetud seaduse järgi. Samuti eitasid nad süüdistusi, et on ravimid omandanud pettuse või eksiteele juhtimise abil.

Kohtunik Richard Kopf ei võtnud ravimifirma kaebust vastu, sest tema sõnul puuduvad kindlad tõendid, et droog on toodetud just selle firma poolt. Samuti ei näinud ta mainekahju ettevõttele.

USA osariigid annavad surma mõistetud vangidele kombinatsiooni eri droogidest, mis peaksid lõpetama nende südametegevuse. Kuna võimudel on üha raskem hankida vajalikke drooge, soovib Nebraska nüüd võtta kasutusele fentanüüli ühe koostisosana. Seejuures soovivad nad Moore'i hukata võimalikult kiiresti, sest vastasel korral ei pruugi osariigil olla mürgisüstiks vajalikke vahendeid.