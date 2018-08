Kaspia mere riigid sõlmisid kokkuleppe selle staatuse üle

«Me võime tunnistada, et konsensust mere staatuse üle oli raske saavutada ning see ei juhtunud hetkega, kõnelused kestsid üle 20 aasta ja nõudsid osapooltelt mitmeid ühiseid jõupingutusi,» ütles Kasahstani president Nursultan Nazarbajev enne allkirjastamist.

Dokumendis jõutakse kokkuleppele, et Kaspia on meri, mitte järv. Vahe on õiguslik, sest veekogu tüübi määramisel on mõju, millised rahvusvahelise õiguse reeglid sellele kehtivad. Samas antakse leppes Kaspiale õiguslik eristaatus, sõnas Vene asevälisminister Grigori Karasin varem sel nädalal meediale.