Fotod: Bukarestis jätkusid valitsusvastased meeleavaldused

«Me peame oma kohalolu nähtavaks muutma ja nad (valitsus – toim) peaks mõistma, et neid ei taheta enam selle riigi eesotsas,» kuulutas tehasetööline Cuc Valeriu AFP reporterile.

Rumeenia president Klaus Iohannis on mõistnud märulipolitsei brutaalse käitumise hukka, kuid samas kritiseerinud ka meeleavaldajaid, kellest osa murdsid läbi valitsusasutusi valvanud politseinike liinist.

President Iohannis, Euroopa Komisjon ja USA välisministeerium on muudatusettepanekuid kritiseerinud, hoiatades, et need võivad lõhkuda õigusriigi toimimist.