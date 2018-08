Khamenei tunnistas, et Iraani probleemid ei tulene üksnes sanktsioonidest

«Majanduseksperdid ja paljud ametiisikud leiavad, et probleemide põhjus ei ole väline, vaid siseriiklik. Muidugi avaldavad sanktsioonid mõju, kuid peategur on see, kuidas me nende suhtes toimime,» ütles Khamenei Teheranis peetud kõnes.