Ülekaaluga kimpus Tai mungad paluvad tervislikumaid annetusi

Buda munkade kehakaal sõltub paljuski heasoovlikest inimestest, kuna tava kohaselt suunduvad nad igal hommikul templitest tänavatele toidualmuseid koguma.

Tai rahvatervise ameti asedirektor Amporn Bejapolpitak soovitas munkadel ühtlasi ennast rohkem liigutada, näiteks templit koristades, et nii kompenseerida palvetamise ja mediteerimise tõttu kujunenud istuvat elustiili.

Tai on Malaisia järel Aasias ülekaaluliste hulga poolest teise kohal. Iga kolmas Tai mees on rasvunud ning üle 40 protsendi naistest on märkimisväärselt ülekaalulised, selgus Tai rahvatervise uuringust.

Buda munkadest on seejuures ligi pooled rasvunud, kui uskuda Chulalongkorni ülikooli uurimust. 40 protsendil neist on liiga kõrge kolesteroolitase, veerandil kõrge vererõhk ja iga kümnes on diabeetik.

«Meie munkade rasvumine on tiksuv pomm,» lausus Chulalongkorni ülikooli toidu ja toitumise professor Jongjit Angkatavanich. «Paljud mungad kannatavad haiguste käes, mis tegelikult on välditavad.»

Munkade toitumisharjumuste uurimisel selgus, et kuigi pühamehed tarbivad päevas keskmiselt vähem kaloreid kui ülejäänud tailased, on nende seas ikkagi rohkem rasvunuid. Jongjiti sõnul on selle põhjuseks magusate jookide tarbimine.

Kuna munkadel on keelatud pärast keskpäeva süüa, üritavad nad säilitada energiat suhkrurikkaid jooke, sealhulgas energiajooke juues.