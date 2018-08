Prantsuse aristokraat nõuab riigilt kahjutasu Monaco trooni kaotamise eest

De Causansi väitel sai Prantsusmaa pärilusreegleid võltsides võimu vürstiriigi üle, röövides selle käigus tema perelt sünnipärase õiguse ja seades troonile Grimaldide pere teise haru.

Ta rõhutas, et kohtuasi pole kuidagi suunatud Monaco praeguse valitseja prints Alberti, vaid Prantsuse riigi vastu.

«Ma tahan, et tõde saaks ilmsiks ja see ebaõiglus, mida Prantsusmaa pani mu pere kallal toime, kõrvaldataks,» lausus aristokraat, kelle täisnimi on Louis Jean Raymond Marie de Vincens de Causans, ajalehele Le Parisien.

«Tõde on, et mu nõbu prints Albert tõusis troonile käte väänamise tulemusel… Prantsusmaa leidis lahenduse, kuidas ajada näpud Monacole taha. Pärast seda on nad seal asju ajanud, kuidas ise tahavad,» jätkas mees.

Troonitüli juured ulatuvad aastatel 1922–1944 Monacot valitsenud Louis II-ni, kellel polnud pärijaid. De Causans on seisukohal, et toona oleks pidanud võim Monacos minema sellele Grimaldide pere harule, kust tema pärineb.

Ajal, kui arutelu parasti kõige vihasemalt käis, oleks see aga tähendanud, et Monacos oleks pidanud võimule tulema sakslane Guillaume II de Württemberg-Urach, mis oli Esimest maailmasõja veerel Prantsusmaa jaoks mõeldamatu.

Pariisi võimude survel lapsendaski nii Louis II oma armukese, kabareeartisti ja prints Alberiti vana-vanaema Marie-Juliette Louvet'ga saadud tütre Charlotte Louise’i. 1911. aastal vastuvõetud seadus tunnistas sellise pärilusliini õiguspäraseks, kuid hiljem seadus tühistati. Uus pärilusseadus võeti vastu 1918. aastal.

Ühtlasi sõlmisid Prantsusmaa ja Monaco siis leppe, mille kohaselt peab Prantsusmaa andma oma heakskiidu kõigule tulevastele Monaco printsidele.

De Causansi arvates tähendas toonane lahendus aga, et Monaco troon läks lapsele, kellel polnud vürstiperega mingit seost.

«Ma arvasin, et see oli Grimaldide süü, aga siis ma avastasin, et Prantsuse riik korraldas selle dramaatilise pöörde,» põhjendas ta nüüdset kohtuasja.