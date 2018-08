Afganistanis on lahingus Ghazni pärast hukkunud sadakond valitsusväelast

«Elu kaotasid umbes sada julgeolekujõudude liiget ning 20-30 tsiviilisikut,» ütles Bahrami. Siseminister Wais Ahmad Barmak lisas, et surma on saanud ligi 70 politseinikku.

Bahrami sõnul on arvud esialgsed ja võivad muutuda.

Need on esimesed kõrge ametniku esitatud numbrid kaotustest neljapäeva hilisõhtul alanud lahingus. Taliban on hõivanud osa linnast ja valitsus saatis linna täiendavalt tuhat sõdurit.