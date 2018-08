Erdoğan süüdistab USAd katses Türgile nuga selga lüüa

«Te käitute ühelt poolt strateegilise partnerina, kuid tulistate teisalt oma strateegilisele partnerile jalga,» ütles president Ankaras toimunud konverentsil. «Me oleme koos NATOs, kuid te üritate oma strateegilisele partnerile nuga selga lüüa. Kas säärane asi on aktsepteeritav?»

«Ootame, et USA säilitab ustavuse meie tavapäraselt sõbralikele suhetele ja liitlassuehetele NATOs,» ütles ta agentuuri Anadolu teatel Ankaras esinedes.

Minister lisas, et tema riik on avatud diplomaatiliseks suhtluseks Ühendriikidega, kuid hoiatas, et Washingtoni-poolne surve ei anna mingit tulemust.