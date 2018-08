Lõuna-Korea naine vangistati alasti mehe pildi omamise tõttu

Lõuna-Korea kohus tegi haruldase sammu, kui määras vanglakaristuse naisele, kes oli salaja pildistanud alasti meesmodelli. Kohust süüdistatakse selle otsuse tõttu seksismis ja topeltstandardites.

25-aastane kunstitudeng Ahn määrati 10 kuuks vanglasse, lisaks peab ta läbima 40-tunnise seksuaalvägivalla nõustamise.

Samal ajal on Lõuna-Koreas käimas uurimine piilukaamerate osas. Nimelt on leitud, et inimesi filmitakse salaja tualettruumides ja garderoobides. Eelmisel aastal teatati 6500 piilukaamera leidmisest ja see on toonud tänavale kümneid tuhandeid meeleavaldajaid.

2012. aastast kuni möödunud aastani on ebaseadusliku filmimise tõttu vahistatud 16 201 inimest, kellest 98 protsenti olid mehed. Nende hulgas oli kooliõpetajaid, professoreid, kirikuõpetajaid ja politseiametnikke. 26 000 filmitud ohvrist 84 protsenti olid naised.

Aktivistid ütlevad, et naistudengile määratud karm karistus alasti mehe pildistamise eest viitab seksismile kohtusüsteemis, sest paljudele meestele on salaja filmimise eest määratud üksnes rahatrahv. Vaid üheksale protsendile on määratud vanglakaristus ja aktivistide meelest näitab see ebavõrdsust ühiskonnas, mille võimukoridore kontrollivad mehed.