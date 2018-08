Hiina eitab miljoni uiguuri interneerimist

Hiina ühendatud rindetöö ameti juht Youqing Ma ütles ÜRO rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitees, et ranged turvameetmed Hiina lääneosas asuvas Xinjiangi piirkonnas on vajalikud, kuid need pole sihitud ühegi konkreetse etnilise rühma või usundi vastu.