FBI vallandas Trumpi sõnumites kritiseerinud uurija

Advokaat kritiseeris vallandamist. Tema sõnul vallandati Strzok poliitilise surve tõttu, et «karistada eriagent Strzoki poliitilise sõnavõtu eest, mida kaitseb esimene konstitutsiooniparandus» ehk sõnavabadus.

Tema sõnul eiras FBI juhtkond FBI ametialase vastutuse osakonna soovitust, et Strzoki jaoks oleks «asjakohane karistus» 60 päeva palgata puhkust ning madalamale töökohale määramine.

Vabariiklased ja Trump väidavad, et Strzok oli kallutatud, sest nimetas tekstsõnumites Trumpi «õnnetuseks» ja ütles nendes, et «me peatame» Trumpi kandidatuuri. Strzok ütles juulis esindajatekojas toimunud ülekuulamisel, et sõnumid tema uurimist ei mõjutanud.