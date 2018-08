Briti opositsioonijuht tõrjub ägenevat kriitikat antisemitismis

Briti opositsioonijuht Jeremy Corbyn, keda on tabanud süüdistused antisemitismi levimise lubamises oma Tööparteis, tunnistas esmaspäeval, et osales pärja asetamisel Müncheni olümpiamängudel 11 iisraellast tapnud palestiinlaste haudadel, kuid eitas pärja asetamist.

Surve Tööpartei liidrile on suurenenud pärast seda, kui leht Daily Mail avaldas fotod Corbynist 2014. aastal pärjaga Tunise kalmistul, kuhu on lehe sõnul maetud Musta Septembri liikmed. See palestiinlaste rühmitus röövis ja tappis 1972. aastal Müncheni olümpiamängude ajal 11 iisraellast.

Iisraeli välisluureteenistus Mossad tappis hiljem mitu rühmituse liiget.

Corbyn on varem öelnud, et viibis kalmistul Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) Tunise kontori vastu 1985. aastal korraldatud Iisraeli õhurünnaku ohvrite mälestamiseks.

Esmaspäeval tunnistas leiboristide juht, et pärg asetati ka nende haudadele, "kes tapeti Pariisis 1992. aastal". Sel aastal lasti Pariisi hotelli ees maha PVO ametnik Atef Bseiso, keda Iisrael oli süüdistanud Müncheni rünnaku kavandamisele kaasaaitamises.

"Olin kohal, kui see asetati. Ma ei arva, et ma olin sellega tegelikult seotud," ütles Corbyn ajakirjanikele. "Olin seal, sest tahtsin näha kohast mälestusteenistust kõigile, kes on hukkunud kõigis terroriintsidentides kõikjal, sest me peame sellele lõpu tegema."

Opositsioonijuhi avaldus ei vaigista ilmselt juudiorganisatsioonide ja Tööpartei liikmete kriitikat, kelle sõnul on Corbyn lubanud antisemitismil erakonnas levida.

"Kohalolek on sama, mis seotud olemine...Kuhu jääb vabandus?" säutsus Tööpartei seadusandja Luciana Berger.

"Jeremy Corbyni poolt pärja asetamine terroristi hauale, kes pani toime Müncheni veresauna ja tema tõmmatud paralleel Iisraeli ja natside vahel väärib ühemõttelist hukkamõistu kõigilt - vasakult, paremalt ja kõigelt, mis jääb nende vahele," säutsus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Twitteris.

Corbyn vastas Iisraeli valitsusjuhile Twitteris, öeldes, et Netanyahu "väited minu tegude ja sõnade kohta on valed". Tööpartei teatel Corbyn "ei asetanud pärga nende haudadele, kes olid väidetavalt seotud Musta Septembri organisatsiooni või 1972. aasta Müncheni tapmistega".

Tööpartei juhti on süüdistatud suutmatuses heita erakonnast välja antisemiitlikke vaateid väljendanud liikmeid ja kritiseeritud on ka tema varasemaid avaldusi, nagu 2010. aastal peetud kõne, kus ta võrdles Gaza sektorile kehtestatud Iisraeli blokaadi Leningradi ja Stalingradi piiramisega Natsi-Saksamaa poolt Teise maailmasõja ajal.

Tüli omandas suured mõõtmed pärast seda, kui leiboristid tegid ettepaneku võtta vastu antisemitismi definitsioon, mis erines Holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse omast. Ühenduse definitsiooni järgi on Iisraeli poliitikate natside poliitikatega võrdlemine antisemiitlik - vaade, mida Tööpartei heaks ei kiitnud.

Corbyni sõnul konsulteerib Tööpartei definitsiooni osas juudiorganisatsioonidega. Tema sõnul on oluline tagada, "et on võimalik väidelda Iisraeli ja Palestiina suhete, rahuprotsessi tuleviku ning kriitika üle Iisraeli valitsuse aadressil Gaza ja teiste kohtade pommitamisega seoses".