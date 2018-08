Fukushimasse püstitatud kuju tekitab kohalikes pahameelt

Fukushima rongijaama ees seisab kaitseülikonda kandva lapse kuju, mis kohalike sõnul tekitab tunde, et piirkond on pärast 2011. aasta tuumaõnnetust ohtlik ja elamiskõlbmatu.

Kunstniku Kenji Yanobe loodud kuju kujutab kollasesse kaitseülikonda riietatud last, kellel on ühes käes kiiver ja teises käes päikesekujutis.

Kuju püstitati praegusesse asupaika sel kuul ja sellele sai kohe osaks kriitika. Sotsiaalmeedias jagati arvamust, et kuju kahjustab Fukushima mainet, sest jätab mulje, et inimesed ei või seal ilma kaitseülikonnata elada.

Kuju looja sõnul sümboliseerib see aga hoopis iha tuumavaba maailma järele. Enda sõnul ei soovinud ta luua muljet, et kohalikud lapsed peaksid end seitse aastat pärast tuumakatastroofi jätkuvalt kiirguse eest kaitsma.

Siiski tõdes ta, et oleks pidanud pöörama rohkem tähelepanu sellele, et pärast tuumakatastroofi vajatakse täpset infot radiatsiooni kohta palju enam kui enne 2011. aasta õnnetust ja kuju võib tekitada arusaamatusi.

Fukushima linnapea kaitses kuju püstitamise otsust ja ütles, et kujutatud laps paistab lootusrikas linna tuleviku osas ja tema käes olev päikese on viide sellele, et tuleb arendada puhta energia allikaid.