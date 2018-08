11-aastane suutis häkkida USA valimiste veebilehe koopiasse

Eelmisel nädalal leidis aset maailma suurim iga-aastane häkkimise konverents DEFCON 26. Igal aastal osaleb üritusel tuhandeid täiskasvanuid, ent sel aastal võttis sündmusest osa ka grupp kooliõpilasi, kes püüdsid häkkida sisse Ühendriikide valimistega seotud veebilehekülgede koopiatesse.

11-aastane Emmett Brewer oli üks 50 kooliõpilasest, kes osalesid valimistega seotud veebilehtede häkkimise üritusel. Brewer suutis 10 minutiga siseneda Florida osariigi veebilehe koopiasse.

15 minutiga suutis samale leheküljele sisse pääseda ka 11-aastane tüdruk ja üle 30 õpilase olid suutelised sarnastele veebilehtedele sisenema vähem kui poole tunniga.

«Need veebilehekülgede koopiad on väga täpsed,» ütles ürituse korraldusmeeskonna liiga Nico Sell. «Need asjad ei tohiks olla nii lihtsad, et 8-aastane laps suudab sellesse häkkida vähem kui poole tunniga. Selline asi näitab meie kui ühiskonna hooletust.»

Idee valimistega seotud veebisaitide häkkimiseks tuli eelmisel aastal, mil midagi sarnast tegid täiskasvanud. Sel aastal otsustati üritusele kaasata ka lapsed.

DEFCON häkkimise konverentsil osalesid nii lapsed kui täiskasvanud. FOTO: STEVE MARCUS / REUTERS

Riigivõim kommenteeris võistluse tulemust tõdemusega, et valimiste kindlustamiseks ollakse valmis tegema koostööd DEFCON-i meeskonnaga. Siiski väljendati avalduses häkkimiskonverentsi tulemuse suhtes kahtlust.

«Koopiate tegemine nendest veebilehekülgedest oleks väga keeruline, sest mitmed osariigid rakendavad unikaalseid võrgustikke ja kohandatud andmebaase, millel on uued ja uuendatud turvaprotokollid,» kirjutati avalduses.

Selli sõnul näitab see harjutus siiski mitmeid USA valimissüsteemi turvalisusega seotud haavatavusi.

«Need veebilehed võivad olla koopiad, aga need haavatavused, mida lapsed häkkimiseks ära said kasutada, ei ole koopiad, need on päriselt olemas,» ütles Sell.

Pennsylvania ülikooli arvuti- ja informaatikateaduse professor Matt Blaze ütles üritust kommenteerides, et teda ei pane imestama mitte see, et lapsed olid võimelised süsteemi sisse häkkima, vaid selle tegevuse kiirus.