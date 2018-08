Trump allkirjastas kaitse-eelarve seaduse ja kutsus üles muutma Balti õhuturbe mandaati

Eile allkirjastatud kaitse-eelarve suurus on 716 miljardit dollarit ja kongress on eelarve heaks kiitnud.

Leedu ametnikud on liitlastega seda küsimust juba mitu aastat arutanud. Missiooni mandaadi muutmine tähendaks, et Baltimaades baseeruvad NATO hävitajad saaksid kriisi korral täita lahinguülesandeid.

Trump ütles New Yorgi osariigis Fort Drumi sõjaväebaasis USA sõduritele, et selle seaduse vastuvõtmise tähistamiseks pole paremat kohta. Presidendi sõnul vormistab seadus tegevteenistuses sõduriteks, reservväelasteks ja rahvuskaartlasteks mitutuhat uut värvatut ning asendab vananevad tankid, lennukid, laevad ja helikopterid edasijõudnuma ja surmavama tehnoloogiaga.

«Loodetavasti saame nii tugevaks, et me ei pea seda kunagi kasutama. Aga kui me peaksime, ei oleks kellelgi võimalustki,» lausus Trump.

USA kaitseministeeriumi roll kosmoses on üha suurema tähelepanu all asjaolu tõttu, et Ühendriigid toetuvad järjest enam satelliitidele, mida on kosmoses raske kaitsta. Satelliidid on hädavajalikud side-, navigeerimis-, luure- ja muude sõjaväe ja majanduse jaoks elutähtsate funktsioonide jaoks.