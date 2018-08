Briti politsei uurib Westminsteri juhtumit terrorirünnakuna

Võimud teatasid, et kahekümnendates eluaastates mees vahistati kahtlustatuna terroristlikus kuriteos. Hõbedane Ford Fiesta põrkas parlamendi ees kokku mitme jalakäija ja jalgratturiga ning paiskus siis vastu turvapiiret. Kedagi teist autos ei viibinud.

«Peame seda terrorirünnakuks, sest see paistab olema tahtlik tegu ja sellele viitab ka asukoht,» ütles Scotland Yardi terrorismivastase võitluse üksuse juht Neil Basu rahvusringhäälingule BBC.

Julgeolekuminister Ben Wallace ütles, et tegemist on 29-aastase mehega, kes pole algselt Suurbritannia päritolu. Kahtlusalune on koostööst korrakaitsejõududega keeldunud.