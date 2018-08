300 USA preestrit süüdistatakse tuhande lapse kuritarvitamises

Ülemkohtu poolt avaldatud raportist selgub, et Pennsylvania osariigis tegutses üle 300 lapsi seksuaalselt kuritarvitanud preestri ja kokku oli neil rohkem kui tuhat ohvrit.

Ühendriikide suurima katoliku kirikut puudutava seksuaalse ärakasutamise juurdluse tulemusena avaldati 900-leheküljeline raport. See näitab detailselt, kuidas aastakümnete vältel põhjustati paljudele lastele nende seksuaalse ärakasutamise tõttu kannatusi.

Kohturaporti ettekandmisele tulnud inimesed olid vapustatud. FOTO: Ty Lohr / York Daily Record-USA TODAY NETW/Sipa USA

«Varemgi on avaldatud raporteid laste seksuaalse ärakasutamise kohta katoliku kirikus,» kirjutati aruandes. «Ent mitte kunagi sellisel määral. Paljudele meist tundus, et varasemad juhtumid leidsid aset kusagil mujal, kusagil eemal. Nüüd me teame tõde: need asjad juhtusid kõikjal.»

Aruandes paljastati teiste hulgas juhtum preestrist, kes rasestas alaealise ja aitas tal seejärel teha aborti. Lisaks üks lugu vaimulikust, kes tunnistas üles 15 poisi vägistamise, kellest üks oli vaid 7-aastane. Üks preester kasutas lapsi ära oma kodus ja kogus kokku nende laste uriini ja kehakarvad.

Paraku on suurem osa paljastatud juhtumitest aegunud ja vaimulikke ei saa seetõttu tegude eest kohtu alla anda. Süüdi on mõistetud vaid kaks preestrit, kellest üks kasutas igakuiselt ära kaht last ja seda mitme aasta vältel.

«Me teame, et laste ärakasutamine vaimulike poolt ei ole veel kadunud, sest me oleme süüdi mõistnud kaks preestrit erinevatest kogudustest, kelle süüteod ei ole veel aegunud,» kirjutati raportis.

900-leheküljelise raporti tulemused kanti ette eile. FOTO: Ty Lohr / York Daily Record-USA TODAY NETW/Sipa USA

Kohus suutis tuvastada üle 1000 ohvri, kellest suurem osa olid poisid. Eeldatakse, et tuvastamata võib olla veel tuhandeid ohvreid, keda pole õnnestunud leida ja kes pole ise enda lugu rääkima tulnud.

«Kohturaport demonstreerib, et lapsed on kogenud julma käitumist nende inimeste poolt, kelle suurim huvi pidanuks olema nende kaitsmine. Lapsed on pidanud väga kaua pimeduses kannatama,» ütles aruannet kommenteerides ühe Pennsylvania koguduse piiskop Lawrence Persico.