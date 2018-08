Sõbranna sillalt alla lükanud tüdrukut ootab süüdistus

Juhtumiga uurimisega tegelesid vahetult pärast selle asetleidmist kohalikud ametivõimud, kes on otsustanud sündmuse tõsiduse tõttu selle üle anda prokuröridele, et lükkaja saaks kohase karistuse.

«Sillalt alla kukkudes püüdsin ma end sättida paremasse asendisse, et võiksin maanduda sirgelt pea ees, aga see ei õnnestunud mul,» sõnas tüdruk.

Arstide sõnul võib tüdruk veel kuus nädalat valusid tunda ja kuus kuud on tal keelatud sporti teha, ent ta on õnnelik, et on elus.