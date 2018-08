USA osariik võib saada esimese sugu vahetanud kuberneri

Eile sai Vermonti osariigi Demokraatliku partei kubernerikandidaadiks Christine Hallquist, kes on esimene nii kõrgele positsioonile kandideeriv sugu vahetanud inimene. Mehena sündinud Hallquistst sai naine 2015. aastal.

Hallquist tõdes, et teda ärgitas poliitikasse astuma eelkõige president Donald Trumpi poliitka.

«Käimas on süstemaatiline rünnak ja seda eelkõige enim vähemuskogukondade vastu, seega asjaolu, et meie president on rünnanud sugu vahetanud inimeste kogukonda ei ole üllatav ja ma arvan, et kõik peaksid tundma hirmu,» sõnas Hallquist.

«Inimesed nagu mina, kes tavaliselt ei osaleks poliitikas, on tõusmas üles (vastuseks president Donald Trumpi valimisele) ja ma arvan, et see on see, milles demokraatia seisneb,» lisas ta. «Loodan, et aastate pärast saame vaadata tänasele päevale tagasi ja öelda: Kas pole mitte Ameerika demokraatia võrratu - me elasime üle surnud punkti.»

Hallquisti nimetamine kubernerikandidaadiks on olulise sümboolse tähendusega vähemuste kogukondade jaoks. Siiski tõdevad kohalikud valijad, et Hallquisti ei valitud mitte tema soolise identiteedi tõttu, vaid kuna tegemist on avatud kandidaadiga, kes räägib valijatele olulistest teemadest.