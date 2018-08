Horvaatia politsei ründab ja röövib Bosniast saabuvaid põgenikke

Ajaleht Guardian vestles mitmete põgenikega Bosnia ja Hertsegoviina ning Horvaatia piirilinnades, kes tunnistasid, et nad on piiriületuse käigus langenud Horvaatia politsei rünnaku alla. Väidetavalt on rünnatud eelkõige mehi. Mitmed põgenikud tõdesid, et Horvaatia politsei lõhkus või varastas nende telefoni, samuti teatati rahavargustest.